News Logo
ABO

Deutschland hat jetzt ein Mallorca-Musical

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Das Ensemble von "Malle Olé!"
©Playa Musical, Patrick Hoffmann, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Winterjacken vor der Tür, Sangria-Gefühl im Saal: Das Mallorca-Musical "Malle Olé!" hat in Duisburg Weltpremiere gefeiert - mit Partyhits und Klamauk rund um den berüchtigten Ballermann. In der schillernden Produktion werden einschlägige Songs wie "Mama Laudaaa" (Almklausi) und "Layla" (DJ Robin und Schürze) in eine Handlung um ein bedrohtes Bier-Lokal auf Mallorca eingefügt. Bei der Premiere hielt es viele Zuschauer nicht lange auf den Sitzen – getanzt wurde auch im Stehen.

von

Als Gäste kamen etliche mehr oder minder bekannte Promis aus dem Dunstkreis der Partyschlager-Szene zu der Aufführung. Unter anderem machten die beiden Reality-TV-Stars Jürgen Milski ("Big Brother") und Micaela Schäfer ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") ihre Aufwartung im Ruhrgebiet. "Ich finde, es wurde mal Zeit, dass der Ballermann auch ein Musical bekommt. Weil der Ballermann ist eine Institution geworden", sagte Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde das auch gut, dass das im Januar stattfindet. Weil im Sommer sind ja alle am Ballermann."

Die Geschichte von "Malle Olé!" erzählt von einem Ex-Paar, dem Installateur Alex und der Arzthelferin Laura, die beide mit ihren Cliquen und auch Herzschmerz nach Mallorca reisen. Für den Gegenspieler sorgt der "Protz-Millionär" Viktor. Der Hotel-Tycoon wirft nicht nur ein Auge auf Laura, sondern verfolgt auch noch einen perfiden Plan: Er will die Party-Touristen auf der Insel loswerden, um Wellness-Tempel bauen zu können. Um das zu erreichen, kappt er den Alkoholzufluss zum Party-Hotspot "Bierpark" - in der Logik des Malle-Universums der größtmögliche Tabubruch.

Das Musical ist im Grunde eine Liebeskomödie mit ziemlich hoher Gag-Dichte. Düster wird es nur, als der Alkohol kurzzeitig versiegt. Die aus Party-Hotspots vom Ballermann bekannten Songs werden passgenau in die Story geschoben. Subtilität ist dabei allerdings nicht immer das erklärte Ziel. Ein Protagonist etwa heißt Peter – das ermöglicht, den Gassenhauer "Das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter" (Möhre) zu intonieren, als sein Unterleib zum Thema wird. Neben vielen bekannten Hits wurden aber auch einige Lieder neu für das Musical geschrieben.

Die Vorbereitungen für das Stück, das nun mitten im Winter Premiere feierte, waren durchaus unkonventionell. Da das eigentliche Heimat-Theater zeitweise noch belegt war, wurde kurzerhand in leer stehenden Räumen eines Einkaufszentrums in der Duisburger Innenstadt geprobt - Mallorca-Feeling zwischen Rolltreppen und Schaufenstern.

Im Theater selbst soll das Party-Gefühl nun nach dem Schlussapplaus noch nicht verfliegen. Für Zuschauer sind Aftershow-Partys geplant. Als sogenannter Markenbotschafter wurde Sänger Lorenz Büffel ("Johnny Däpp") engagiert. Er nannte das Musical ein "Disneyland für Betrunkene" – und meinte das ausdrücklich als Kompliment. In den kommenden Wochen sind etliche Aufführungen geplant.

(S E R V I C E - https://www.malle-ole.de/)

DUISBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/Playa Musical/Patrick Hoffmann/Patrick Hoffmann

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ US-Sängerin steht sei den 1960ern im Rampenlicht
News
Der Protest geht weiter: Musik-Ikone Joan Baez ist 85
Bruno Mars sang zuletzt auch mit Lady Gaga
News
Bruno Mars mit neuer Single und Album nach zehn Jahren
Emma Stone ist im Kandidatinnenkreis
Schlagzeilen
US-Schauspielpreise: DiCaprio und Emma Stone nominiert
Song heissst "Weit ist der Weg"
News
Roland Kaiser veröffentlicht unbekannten Udo-Jürgens-Refrain
Letzter Blumengruß für Brigitte Bardot
Schlagzeilen
Frankreich verabschiedete sich von Brigitte Bardot
Serie mit Lily Collins geht weiter
Schlagzeilen
Weitere Staffel des Netflix-Hits "Emily in Paris" geplant
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER