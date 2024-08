Ich bedauerte diese Entwicklung gegenüber einem Freund (J.N.), der mich fragte, ob ich die Chicago-Connection von Adolf Loos kennen würde. Ich hatte keine Ahnung. Da jedoch die Mutter von Loos, Marie Loos, eine direkte Verwandte meiner Großmutter war, interessierte mich die Geschichte.

1922 veröffentlichte der Eigentümer der Zeitung, Robert McCormick, einen internationalen Wettbewerb für die Neugestaltung der Zentrale. Er kaufte den teuersten Platz auf der Michigan Avenue und stellte sich einen mächtigen Wolkenkratzer vor, in dem die Redaktion, die Radiostationen und eine Luxuswohnung für sich selbst untergebracht werden sollten. Loos las davon in britischen Zeitungen, war sofort begeistert, stürzte sich mit seinen Kollegen Kulka und Fischer in die Arbeit und entwarf einen gigantischen, futuristischen Turm, modern und schmucklos. Nächtelang arbeiteten die drei an den Plänen. Die Teilnahme an der Ausschreibung war von den Schiffsverbindungen nach Amerika abhängig.

Es dauerte dennoch alles zu lange. Die Postsendung erreichte das letzte Schiff nicht, Loos versäumte den Termin und sein Vorschlag wurde von der Jury nicht berücksichtigt. Die Amerikaner entschieden sich für ein altmodisches, üppig verziertes Projekt, weit entfernt von der sich in Europa entwickelnden, modernen Architektur.

Ein Jahr später verbrachte Loos einige Tage in Nizza, wie seine Frau, Elsie Altmann-Loos, in ihren Erinnerungen schrieb. Loos las zufällig in der Zeitung, dass McCormick vorhatte, mit dem noblen ‚Blue Train‘ von Monte Carlo nach Cannes zu fahren. Loos, damals in Europa bereits ein bekannter Architekt, beschloss, McCormick im Zug zu überraschen und ihm persönlich seine Entwürfe zu überreichen.