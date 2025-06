Linzer Klassik am Dom bringt viel Abwechslung

Klassik bietet Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter am 8. Juli mit Filmthemen von John Williams und dem Royal Philharmonic Orchestra unter Lina González-Granados. Bereits am Tag davor bringt das britische Spitzenorchester unter der Leitung von Stephen Bell den wohl bekanntesten Agenten Seiner Majestät, James Bond, nach Linz. Lance Ellington und Alison Jiear singen die ikonischen Titelmelodien von "Goldfinger" bis "No time to die".

Das Programm sei nicht mehr wie in den Anfangsjahren rein klassisch. "Wir sind bemüht, immer wieder etwas Neues zu bringen", so Ertl. Im Vorjahr hatte die Musical-Show "Tonight" auf dem Domplatz Premiere. "Der Musicalabend war ausverkauft. Das hat mich sehr gefreut, weil ich ihn selbst mit konzipiert habe", bekennt Ertl. Heuer gibt es eine Wiederholung - mit anderen Songs, aber wieder mit Simon Ertl selbst auf der Bühne, in der von Herbert Pichler geleiteten Liveband an der Trompete. Das Musizieren sei "die absolut beste Abwechslung zum Alltag", so der umtriebige Musikmanager. Singen werden Organisator Mark Seibert, der aus Musicalkolleginnen und -kollegen unter anderem Alva Mila Gomez, Annemieke van Dam, Moritz Mausser und Oedo Kuipers für den Abend castete.

Opern, jedoch als Parodie in echt bayrischer Mundart gesprochen, bringen die Publikumslieblinge Monika Gruber, Gerd Anthoff und Michael Lerchenberg auf den Domplatz. Ganz andere Genres bedienen Folkshilfe, Christina Stürmer, Jamie Cullum und Jan Delay, alles Hochkaräter in ihren Metiers. Die gebürtige Altenbergerin Stürmer führt ihre MTV Unplugged Tour nach Linz, die Sängerin ist seit 20 Jahren erfolgreich im deutschsprachigen Popkosmos verankert. Das Konzert von Folkshilfe - von Krautschädl unterstützt - ist bereits ausverkauft. Und wie auch bei Jan Delay fehlen hier die Sessel am Domplatz. Delay bringt zu seinem "Best of 25 Years"-Programm neben seiner markanten Stimme und vielen Hits den Hamburger Kollegen das Bo als Support.

(S E R V I C E - Klassik am Dom in Linz, Domplatz beim Mariendom, 7. Juli bis 3. August, Detailliertes Programm und Tickets unter http://www.klassikamdom.at)