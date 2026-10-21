Lily Allen und Charli XCX sagen Auftritte ab: beide erkrankt

"Es tut mir so so leid, dass wir unsere Music Fashion Film Show absagen müssen", schrieb Charli XCX. "Ich hatte während der Shows mit Krankheit zu kämpfen und habe nun meine Stimme komplett verloren." Sie stecke absolut alles, was sie habe, in ihre Auftritte - physisch und emotional. "Es bricht mir das Herz, dass ich nicht bei euch sein kann", so die 34-Jährige ("party 4 u", "Boom Clap").

Lily Allen, die mit ihrem Album "West End Girl" tourt, schrieb ihren Fans auf Instagram: "Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mir eine Virusinfektion zugezogen habe und nicht auftreten kann." Sie habe sich sehr auf das Konzert gefreut und sei traurig, "euch enttäuschen zu müssen". Lily Allen ("Smile", "Fuck You") veröffentlichte im vergangenen Jahr nach sieben Jahren Lücke ihr fünftes Studioalbum.