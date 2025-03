Liebes Leben: Das Einmaleins der Nähe

Kaum zieht sich einer aus der Verzücktheit zurück, beginnt die emotional auf Entzug gesetzte andere Person das zunächst nicht erkannte Gut zu vermissen.

Fazit: Menschen wie diese beiden gehen mit unterschiedlichen Erwartungen an die Liebe heran. War für Sigrid die freundschaftliche Annäherung bedingungslose Basis des Weiteren, köpfelte Klaus in die Vision des perfekten Matches und erwachte schließlich enttäuscht. Menschen dürfen aber ein unterschiedliches Mindset und Tempo in der Annäherung haben. Es gilt hier, angstfrei in Kontakt zu bleiben und wertneutral zu schauen, was noch kommt, ohne sicherheitsbedürftig alles vorwegzunehmen. Und bitte verschlingen Sie nie mehr als eine Portion, sonst verderben Sie sich Ihre noch so heiße Liebe!

