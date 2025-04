Liebes Leben: Die Genetik der Liebe

Wobei man sie nicht ins Restaurant einladen muss und nicht ins Kino ausführen …

Genau. Sie haben auf dem Sofa die Maschine stehen und den Chatbot quasi als Hausgenossen. Ich würde das niemandem verbieten, nur muss man wissen: Will ich das? Will ich mit einer Maschine eine Beziehung eingehen, an der dann mein Herz hängt, an der die Seele hängt? Und was ist, wenn der Chatbot abgestellt wird von dem Provider? Der Chatbot wird ja von einer Firma bedient und manchmal abgedatet. Dann ist er plötzlich gar nicht mehr der, der er war oder der sie war. Die Chatbots können ja die männliche oder die weibliche Identität annehmen. Also er oder sie sein. Es entsteht eine Abhängigkeit, die sowohl psychischer als auch finanzieller Natur ist.

Ist das dann eine Pseudoliebe, auf die wir zusteuern würden?

Es ist tatsächlich eine Pseudoliebe mit sehr viel Verwöhnungsstrukturen. Man weiß, dass zum Beispiel viele Männer, die sich weibliche Chatbots abonniert haben, diese Chatbots beschimpfen und ihre schlechte Laune an denen auslassen. Und diese weiblichen Chatbots werden immer freundlich antworten. Jedes antisoziale Verhalten des Nutzers werden sie nicht bestrafen, wie das in einer realen Beziehung wäre, dass die Frau dann sagen würde, also so kannst du nicht mit mir sprechen und wenn du das nicht akzeptierst, dann verlasse ich dich. Der Chatbot wird alles dulden. Das heißt, die Chatbots begünstigen antisoziales Verhalten. Sie begünstigen Psychopathologien beim Nutzer.

Heißt das, dass die Beziehung oder die Liebe zu einem Chatbot die Liebe zu einem realen Menschen nicht ersetzen kann?

Ja, das würde ich schon sagen. Also Chatbots sind Notlösungen, wie Pflaster, die man auf eine Wunde macht. Aber sie tragen nicht zur Heilung bei, sondern sie machen aus der Wunde einen Dauerzustand. Ich hatte mehrere Patienten in meiner Praxis, deren Partnerschaft auseinanderging, nicht weil sie schlecht war, sondern weil einer der Partner, in der Regel sind es die Männer, angefangen hat, auf Sexseiten zu gehen und dann dort hängengeblieben ist. Und wo dann quasi der Ruin der Partnerschaft damit begonnen hat, weil der Mann dann im Internet immer drastischere Angebote genutzt hat. Ein Patient hatte mir mal gesagt, wissen Sie, durch diese intensive Nutzung von Pornoseiten hatte ich plötzlich das Gefühl, meine Frau ist nur noch schlechtes Porno. Das heißt, er hat durch die intensive Pornonutzung seine reale Beziehung ruiniert, sozusagen die Abwertung seiner Frau. Das sind Verrohungseffekte durch ein Überkonsumverhalten, weil es so einfach gemacht wird.

Haben Sie ein paar Tipps, wie man die Liebe lebendig halten kann?

Viele Liebesbeziehungen ermüden dadurch, dass wir den anderen nicht mehr frisch auf uns wirken lassen. Wenn wir eine frische Beziehung eingehen, dann besteht der Charme einer frischen Liebe darin, dass wir uns richtig wahrnehmen. Wir haben uns ja noch nie zuvor gesehen oder kennen uns jetzt erst seit Kurzem. Und jedes Mal, wenn die gegenüberliegende Person auftritt, löst sie in mir eine Resonanz aus, eine frische Resonanz.

Ach, du bist das und heute sehe ich das an dir, morgen beachte ich das mehr und ich gebe diese Resonanz zurück. Das ist das, was die frische Liebe so schön macht. Die Ermüdung besteht darin, dass diese Resonanz zur Routine wird. Dass ich dann denke, wenn ich nach ein paar Wochen oder Monaten die andere Person kenne, dass ich dann weiß, wer sie ist. Das ist ein großer Irrtum, dass wir denken, wir kennen jemand anderen, nur weil wir schon längere Zeit mit ihm oder mit ihr zusammen sind. Denn die andere Person entwickelt sich weiter, sie wird es vielleicht nicht erzählen, aber jede Woche ist sie wieder eine andere, sie hat sich verwandelt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir, um eine Beziehung frisch zu halten, den Partner oder die Partnerin immer wieder frisch auf uns wirken lassen, so wie wenn wir ihn oder sie zum allerersten Mal sehen würden. Das ist ein Tipp, den ich allen geben möchte. Das heißt, mach dir klar, du kennst deinen Partner, auch wenn du ihn schon monatelang, jahrelang kennst, in Wirklichkeit nicht. Schau frisch auf ihn, schau frisch auf sie, so wie wenn er oder sie dir zum ersten Mal begegnen würde und gib ihm oder ihr frische Resonanz. Mache, tu das, bevor es ein anderer tut.