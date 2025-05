Liebes Leben: Beim ersten Mahl

Viele treffen sich zum ersten Mal bei einer Mahlzeit oder zumindest bei einem Getränk. Aber immer mehr Pärchen finden sich online. Und tasten sich per Textnachrichten und Emojis ab. Daraus entsteht oft jedoch eine Pseudonähe, auf die nach Vertrautheiten zwischen Guten-Morgen-Grußkarten und Gute-Nacht-Gifs nicht selten das Ghosting folgt. Kontaktabbruch. So schnell, wie das Interesse – und eine immerhin virtuelle Nähe – da war, so schnell ist alles wieder verpufft.

Oder es kommt zum Date. Beim ersten Date muss das Gegenüber schon vielversprechend sein, sonst würde man nicht miteinander beim allerersten Mad ein Mahl einnehmen. Schon Sigmund Freud beschreibt das in „Totem und Tabu“ als Zeichen des Vertrauens von Stammesmitgliedern, die einander ja vergiften könnten. Also schon einmal eine gute Ausgangslage, wenn nicht folgende Warnsignale auftauchen: