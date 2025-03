Liebes Leben: Der weibliche Orgasmus

Was aber passiert beim Orgasmus? In der sexuellen Erregung füllen sich die Schwellkörper der Klitoris mit Blut. Der sogenannte „Kitzler“ kann dabei deutlich größer werden. Im Übrigen ist die Klitoris nicht nur, was man oberflächlich sieht, sondern kann in die Tiefe gehend etwa zehn Zentimeter umfassen.

Beim Orgasmus entlädt sich nun im Gehirn ein Feuerwerk an Neurotransmittern und Hormonen, begleitet von Kontraktionen im Beckenboden, Blutdruckanstieg, einer beschleunigten Atmung und Glücksgefühlen. Ein sogenannter „kleiner Tod“ der Selbstvergessenheit und Ekstase, der bei Frauen in aller Regel länger anhält als bei Männern. Und bei Frauen durchaus seriell möglich ist.