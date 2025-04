Liebes Leben: Auf den G-Punkt gebracht

Vorauszuschicken ist, dass dies noch immer ein heißes Eises ist, über weibliche Lust zu spekulieren. Spekulieren deshalb, weil die weibliche Sexualität noch weitaus weniger erforscht ist als die männliche. Das liegt zum guten Teil daran, dass überwiegend männliche Forscher durch die Jahrhunderte am Werk waren. Und Frau-Sein, dem gesellschaftlichen Rollenbild entsprechend, mit Gebärfähigkeit, nicht aber dem Empfinden sexueller Lust verbunden wurde. Denken wir nur an die Werbung eines Puddingpulver-Fabrikaten aus den fünfziger Jahren, wo eine Frau ihre wichtigsten Aufgaben in der Wahl ihrer Bekleidung und im Kochen sieht. Beides um den Gatten zu erfreuen.

Viele gehen davon aus, ein klitoraler Orgasmus sei so gut wie gar nichts gegen den G-Punkt-Orgasmus. Schon Sigmund Freud beschrieb den vaginalen als den reiferen Höhepunkt bei Frauen. Die Klitoris – oder das, was man von ihr sieht – schien optisch dem männlichen Geschlechtsteil zu ähnlich. Nebstbei erwähnt, misst sie in Wahrheit bis zu 10 Zentmeter und ist somit mehr als ein erbsengroßer Hotspot der Libido. Ruth und Hannes begeben sich zum Thema „besser, länger, intensiver“ in eine Sexualtherapie. Ruth beneidet ihre Freundin Amelie nicht nur um die Kenntnis des G-Punktes, sondern auch um damit verbundene Orgasmen. Und betont die Bedeutung, die es für das Paar hätte, gemeinsam einen solchen Höhepunkt zu erleben.