Sexuelle Vorlieben: Extravagante Neigungen, Fantasien und Fetische

Wichtig: Viele Menschen schleppen ihre geheimen sexuellen Vorlieben ungesagt von einer Liebesbeziehung in die nächste. Der inneren Unruhe und dem moralischen Dilemma liegt in Wahrheit eine mangelnde Fähigkeit zu Selbstakzeptanz zugrunde. Und das Gefühl, „nicht so empfinden zu dürfen“. Melanie bezeichnet ihre Gewaltfantasien als pervers, im wirklichen Leben möchte sie keinesfalls geschlagen und erniedrigt werden.