Wer bekommt nicht gern Blumen geschenkt? Und das nicht nur am Valentinstag oder zu Jubiläen, sondern auch ganz spontan. Es gibt nämlich immer einen guten Grund, sich der magischen Wirkung von Blumen zu bedienen. Mit Blumen für die Ewigkeit, die ein zeitloses Design sowie Energiespender im Alltag darstellen, hat die Künstlerin, Unternehmerin und Influencerin Cecilia Capri nach persönlichen Schlüsselerlebnissen eine Marktnische gefunden. Ihre Brand We Are Flowergirls geht über die gewohnten Blumengeschenke weit hinaus. Sie erschafft Blumen zeitlos in Form von Vintage-Seidenblumen, die niemals verblühen, ideal, um die beständige Liebe zu verkörpern. Oder in Form von getrockneten Blütenblättern, Gräsern und Pflanzen. Blumenstrauß und Blumenkrone können von Generation zu Generation weitergegeben werden und büßen nicht an Flower Power ein.

Blumenpsychologie

Die psychologische Wirkung von Blumen als Raumdeko gilt als längst erwiesen und wird therapeutisch genutzt, um die Stimmung aufzuhellen. Hierzu gehört auch der positive Effekt von Blütendüften, aber vor allem die Aufwertung eines Raums durch Blumen in jeder Gestalt, auch in Form von Bildern. Andererseits werden spontane Blumengeschenke manchmal als Zeichen für Schuldgefühle gedeutet. Oder jemand, der „immer“ Blumen schenkt und einmal darauf verzichtet, gerät sogleich unter den Verdacht der Achtlosigkeit oder des Desinteresses. Die Lösung ist hier – wie immer in einer Partnerschaft –, alles, was geschieht, direkt anzusprechen, aber achtsam und nicht missverständlich nur „durch die Blume“.

Blumenerotik

Blumen wirken durchaus luststeigernd und aphrodisierend. Ob Brautstrauß oder Blumenkavalier, Blütenblätter im Aromabad oder auf der Bettdecke, aber auch zur raffinierten Verfeinerung luststeigernder kulinarischer Gerichte, also essbare Blumenkraft: Wir fühlen uns dadurch bereichert, wertgeschätzt und willkommen, wenn Liebe gleichsam „durch die Blume geht“.

Blumen-Liebestest

Wer kennt nicht das Blumenorakel, um herauszukriegen, ob es wirklich Liebe ist? Dieses Spiel entstand in Frankreich unter dem Namen „Effeuiller la marguerite“. Das erste abgetrennte Blütenblatt einer Margerite steht für „Die Person liebt mich“, das zweite für „Die Person liebt mich nicht“. Sie pflücken alle Blütenblättchen ab, und das letzte enthüllt die Wahrheit, ob die begehrte Person Sie liebt oder nicht. Man kann es noch verfeinern, indem man eine Steigerung einbaut: „Er oder sie liebt mich von Herzen – mit Schmerzen – über alle Maßen – kann nicht von mir lassen – klein wenig – gar nicht“.

Cecilia Capri entdeckte ihre Leidenschaft für ewige Blumenpracht, als sie in einem Trödelladen auf Vintage-Seidenblumen stieß: „Diese Seidenblumen wurden in der Zeit der DDR und davor in Deutschland von Hand gefertigt. Sie wurden von Hand genäht, geklebt, geschnitten und gefärbt. Diese Blumen verarbeiten wir zu unseren neuen Designs, und nun schon seit neun Jahren sind wir dauerhaft auf der Suche nach diesen edlen Blüten, die wir verarbeiten.“

Ein expressiver Anstoß, alte Liebe neu zu machen: Seien Sie ebenso achtsam wie mit zarten Seidenblumen, wenn Sie Ihre Beziehung, sagen wir ruhig, haltbar machen wollen. Aber nicht nur das, es geht ja auch um das buchstäbliche Erblühen des Interesses, der Neugierde aufeinander. Damit die Liebe nicht verblüht.