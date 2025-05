Liebes Leben: Risiken und Nebenwirkungen von Seitensprüngen

Aus dem Geheimnis entstehen Schuldgefühle. Wüsste die geliebte Person vom Seitensprung, würde es sie verletzen. Somit lebt jeder in seiner oder ihrer Realität. Es existieren verschiedene Welten, getan wird aber so, als wäre in der gemeinsamen Liebes-Bubble alles paletti. Ständiges Abspalten von Emotionen und Gedanken fördert Stress, was psychisch und physisch belastend wirkt.