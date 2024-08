Pro: Mütterliche und väterliche Aspekte wohnen jeder Liebesbeziehung inne und das unabhängig vom biologischen Alter.

Contra: Wer sich als Frau in einen älteren Mann verliebt, leidet an einem Ödipuskomplex und hat Daddy Issues oder will von einem Sugardaddy finanziert werden. So eine Person hat zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe vom Vater bekommen. Ähnliches gilt für einen jungen Mann, der als Toyboy eine ältere Frau nur als Ersatzmutter nutzt und nicht liebt.