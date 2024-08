Homosexualität und LGBT-Rechte zeigen eine widersprüchliche Geschichte im Marxismus und Kommunismus. Marx und Engels wichen dem Thema aus. In keinem ihrer Werke gingen sie darauf ein. Als der Sozialist Johann Baptist von Schweitzer in einem Park wegen „unmoralischem Verhaltens“ verhaftet wurde, verweigerten beide einem Komitee zur Verteidigung Schweitzers die Unterstützung. Bekannt waren jedoch ihre derben Scherze über den Genossen. Die „Encyclopedia of Homosexuality“ kritisiert Marx und Engels sogar als homophob.