Von wegen Chaos. Routiniert und unaufgeregt erledigten die Mitarbeiter vom Flughafen Wien ihren Job. Zahlreich. Freundlich. Gut vorbereitet. Flott. Der händisch durchgeführte Check-in mithilfe von seitenweise dicht beschriebenen Passagierlisten auf Papier statt per Mausklick dauerte am Ende nicht länger, wie es eben mitten in der Hauptsaison an einem Flughafen dauert. Chaos können wir also. Ziemlich gut sogar.

Was wir offensichtlich nicht mehr so gut können im Tourismusland Österreich, ist Tourismus – angefangen von der Zitrone im Wasserglas und dem Preis für einen Kaffee, bis hin zur Personaldichte und Freundlichkeit oder der Bezahlung. Erstere kostet anderswo nämlich nichts, während Gastronomen in Wien mittlerweile ungeniert üppige 90 Cent für das gelbe Scheibchen verrechnen. Zweiterer kommt jenseits der Landesgrenze ebenfalls in einer sauberen Tasse und serviert daher, kostet aber etwa in Spanien locker die Hälfte der hiesigen verrechneten Kaffeepreise.