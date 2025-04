2024 lag das Budgetdefizit bei 4,7 Prozent. Weit höher als prognostiziert. Nur sieben der 27 EU-Staaten sind – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – höher verschuldet als Österreich. Unterm Strich haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen im Vorjahr 22,5 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Die Schuldenquote: 82 Prozent. Ein drittes Rezessionsjahr in Folge droht. Kein EU-Land hat sich 2024 wirtschaftlich so schlecht entwickelt wie Österreich. Das muss man erst mal schaffen. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sprach von einer „enormen Negativüberraschung“. Eine (zu) freundliche Umschreibung. Denn in Wahrheit wurde lange geschönt. Gelogen. Jedenfalls kräftig an der Wahrheit gedreht. Und weggeschaut. Weil man wollte.

Jetzt also ein EU-Defizitverfahren. Kein Beinbruch, sagt der Finanzminister. Das Verfahren bedeute nur, man müsse Einsparungsvorschläge nach Brüssel schicken. Gab’s schon mal, winken die Abwiegler ab. Kein Problem, bitte weitergehen? Doch. Es ist ein Problem. So zu tun, als wäre nichts, hilft nicht. Das ist der falsche Weg, wenn man das Finanzdesaster wirklich ernst nehmen will. Es sollte ein Problem sein – gerade für ein Land, das sich noch vor Kurzem mit stolzgeschwellter Brust zu den „Sparsamen Vier“ in Europa zählte und das seinerzeit zusammen mit Schweden, Dänemark und den Niederlanden noch gegen eine EU-Schuldenunion zu Felde zog. Zumindest im politischen Eigenbild. Es ist ein Problem, wenn ausgerechnet Österreich mit einer schrumpfenden Wirtschaft plötzlich als (ein) „kranker Mann Europas“ gilt. Wo man doch eben noch mit zu viel Genugtuung auf die kriselnden Deutschen geschaut hat. Es ist eine strukturelle Krise. Sie kostet Österreich Reputation. Und zur Abwechslung sind nicht die anderen schuld.