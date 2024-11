Leitartikel: Österreichs Problem mit Veränderung

Ralf Rangnick, der deutsche Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, ist zwar schon eine Weile im Amt, doch wirklich angekommen scheint er erst jetzt – im realen Leben, in Österreich. In einem Land, das gerne sein Mittelmaß zelebriert und in dem Mauschelei fast als kulturelles Gut betrachtet wird. Wo „eine Hand die andere wäscht“ und sich vieles „irgendwie ausgeht“.

Zwar spielt die Nationalmannschaft so erfolgreich Fußball wie seit Jahrzehnten nicht, doch sportliche Erfolge allein scheinen nicht genug zu sein. Eben weil man auf all das andere, das schon immer genauso Praktizierte, nicht verzichten will: Machtkämpfe zum Beispiel. Oder Freunderlwirtschaft. (Präsidiale) Befindlichkeiten hier und neun mächtige Landesverbandspräsidenten, die es sich in verstaubten Verbandsstrukturen bequem gemacht haben, dort. Das von Rangnick hoch gehaltene Leistungsprinzip bleibt dabei auf der Strecke. Und nicht nur das. Und nicht nur im Österreichischen Fußball-Bund, wo man „weiter wie bisher“ die Zukunft meistern will.