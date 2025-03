Es ist, wie es ist. Und es muss gut sein. Nicht weil es tatsächlich gut ist, sondern weil es gut sein muss. Die Rede ist vom Regierungsprogramm „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich“, das nach monatelangen Verhandlungen, Abbrüchen, Umwegen und Neuverhandlungen auf dem Tisch liegt. „Was lange währt, wird endlich gut“, fasste der Bundespräsident bei der Angelobung der neuen Regierung die Stimmungslage recht treffend zusammen. Doch die Tragweite des Programms, sein Tiefgang, seine Wirkung lassen sich nur auf dieses eine Wort reduzieren: jetzt. Das Hier und das Jetzt. Nicht mehr. Nicht weniger. Und das ist am Ende des Tages – und den Umständen geschuldet– nicht viel.

Jetzt also, da das Land endlich eine Regierung hat. Jetzt, da der Kelch eines blauen Kanzlers – samt drohendem Umbau zu einem Staat, der bestenfalls ohne europäische Einbindung, schlimmstenfalls am Ende autoritär gewesen wäre – gerade noch an uns vorübergezogen ist. Jetzt, da 211 Seiten mit vielversprechenden Überschriften skizzieren, wohin die Reise gehen soll – nicht zwingend, wohin sie gehen wird. Jetzt, da Kompromisse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner als das Nonplusultra gelten. Jetzt, da wir in vorauseilendem Gehorsam annehmen sollen, dass dieses Programm funktionieren könnte – einfach, weil man es sich wünscht. Schließlich will niemand Öl ins knisternde Harmoniefeuer gießen. Jetzt, da wir längst wissen: Viele dieser Vorhaben bleiben Papiertiger, es sei denn, die wirtschaftliche Lage gibt den nötigen finanziellen Spielraum her.

Schon jetzt scheint sicher: Auf lange Sicht wird dieses Regierungsprogramm nicht auf das Harmonie- und Konsenskonto dieser Dreierkoalition einzahlen. Und doch bleibt zu hoffen, dass ihr ein anderes Schicksal blüht als jener deutschen Dreierkoalition, die gerade krachend abgewählt wurde.