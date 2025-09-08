News Logo
ABO

Lady Gaga bei MTV Video Music Awards ausgezeichnet

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Lady Gaga heimste den Hauptpreis ein
©MANNY CARABEL, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Lady Gaga hat bei den diesjährigen MTV Video Music Awards (VMAs) einen echten Superstar-Auftritt hingelegt. Die 39-Jährige wurde zu Beginn der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) auf Long Island nahe der Millionenmetropole New York als "Künstlerin des Jahres" ausgezeichnet - und zog dann direkt weiter in den rund 30 Kilometer entfernten Madison Square Garden in Manhattan, um ein Konzert im Rahmen ihrer "The Mayhem Ball"-Tour zu geben.

von

"Ich wünschte, ich könnte bleiben und all diese großartigen Auftritte anschauen, aber ich muss zurück in den Madison Square Garden", sagte die in ein schwarzes Rüschenkleid inklusive passendem Kopfschmuck gekleidete Sängerin. Zuvor hatte sie den Preis bereits ihrem "Partner in allen Dingen", Michael Polansky, mit dem sie seit 2024 verlobt ist, und dem Publikum gewidmet. "Ihr habt eine Bühne verdient, auf der ihr brillieren könnt, und ich gebe euch all meinen Applaus."

Lady Gaga war mit insgesamt zwölf Nominierungen - den meisten im Feld der Kandidatinnen und Kandidaten - in die Preisverleihungsgala gegangen. Sie gewann schließlich vier - ebenfalls die meisten. Ariana Grande und Sabrina Carpenter gewannen je drei. Zudem wurden unter anderem Busta Rhymes, Ricky Martin und Mariah Carey mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Auf der Bühne traten zudem unter anderem Alex Warren und Tate McRae auf. Die Musiker Post Malone und Jelly Roll, die derzeit auf Deutschland-Tour sind, wurden für ihren Auftritt aus Hannover zugeschaltet. Auch der im Juli gestorbenen Metal-Legende Ozzy Osbourne wurde gedacht. Moderiert wurde die Gala von Rapper LL Cool J, der gleich zu Beginn deutlich machte, dass es bei der Veranstaltung ausschließlich um Musik gehen solle. "Musik ist die Kraft, die uns alle zusammenbringt, und wir lassen alles andere draußen. Das ist unsere freie Nacht."

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Im vorigen Jahr hatte Taylor Swift als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen abgeräumt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
David Bowie arbeitete zuletzt an einem Musical
News
Unbekanntes Musical von David Bowie im Nachlass entdeckt
Justin und Hailey Bieber bei den Grammys
News
Justin Bieber veröffentlicht überraschend weiteres Album
Cardi B ist gerade dabei, "wieder zurückzukehren"
News
Cardi B lehnt Super-Bowl-Auftritt zunächst ab
Rummel um Reynolds bei der Premiere von "John Candy"
Schlagzeilen
Filmfestival Toronto mit Premier und Premiere eröffnet
Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain mit ihrem Stern
Schlagzeilen
Hollywood-Stern für Jessica Chastain
Thom Yorke von Radiohead auf der bisher letzten Tour
News
Radiohead nach sieben Jahren wieder auf Tournee
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER