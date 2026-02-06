Kurt Cobains "Teen Spirit"-Gitarre wird versteigert

All die Instrumente und Erinnerungsstücke gehören zur Sammlung von Jim Irsay, dem im vergangenen Jahr gestorbenen US-Unternehmer, Musikliebhaber und Football-Team-Besitzer. Als wertvollstes Stück gilt die Gitarre von Cobain, die laut Experten bis zu 5 Millionen Dollar (4,2 Mio. Euro) einbringen könnte. "Sie ist eine Gitarre mit besonderem Kultstatus für Menschen meiner Generation, die den Grunge miterlebt haben", sagte Christie's-Vertreterin Amelia Walker. "'Smells Like Teen Spirit' war die Hymne dieser Generation. Das Video ist legendär."

Ebenfalls große Aufmerksamkeit dürften handgeschriebene Ideen für den Beatles-Hit "Hey Jude" bekommen. Auch Gitarren, die von John Lennon, Paul McCartney und George Harrison gespielt wurden, sind im Angebot. "Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Sammlung von Beatles-Instrumenten die bedeutendste Beatles-Sammlung für jemanden ist, der nicht Mitglied der Band war", sagte Walker.

Die Versteigerung der Sammlung von Jim Irsay soll vom 3. bis 17. März online erfolgen - die wichtigsten Stücke werden am 12. März live in New York angeboten. Ein Teil der Einnahmen soll an Wohltätigkeitsorganisationen gehen, die von dem steinreichen Unternehmer und Philanthropen unterstützt wurden.