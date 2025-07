Kulturschaffende befürchten Einsparungen bei ORF-Kultur

Österreichische Kulturschaffende sorgen sich um die Kulturberichterstattung im Öffentlich-Rechtlichen und unterstützen deshalb die Initiative "Kein Wegsparen von ORF-Kulturnachrichten und ORF-Kulturprogrammen". In einem Offenen Brief an Generaldirektor Roland Weißmann wird u.a. die Befürchtung geäußert, dass neben dem allgemeinen Spardruck durch die Ausrichtung des Song Contests 2026 der Kultur zusätzlich Mittel entzogen würden.

von APA