Konzerte von Konstantin Wecker in Wien und Graz abgesagt

++ ARCHIVBILD ++ Keine Wecker-Konzerte heuer in Österreich
Die für 2. und 6. Dezember in Graz und Wien geplanten Konzerte von Konstantin Wecker sind abgesagt. Die Auftritte könnten krankheitsbedingt nicht stattfinden, hieß es in einer Aussendung vom Donnerstag. Künstler und Veranstalter würden sich "nach Kräften" bemühen, "einen geeigneten Ersatztermin zu finden". Wecker hatte schon zuvor Termine seiner Tournee wegen einer neurologischen Erkrankung abgesagt.

Erst gestern wurde bekannt, dass der Liedermacher vor rund 15 Jahren eine Beziehung zu einer Jugendlichen hatte. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte die Betroffene, sie habe den Musiker 2011 als 15-Jährige nach einem seiner Konzerte kennengelernt. Mit 16 habe eine sexuelle Beziehung begonnen. "Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten", teilte Wecker nun über seinen Anwalt mit.

Karten für die Termine in Graz und Wien können nur dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden, betonte der Veranstalter. "Alternativ können die Karten behalten werden, bis ein Ersatztermin im Jahr 2026 fixiert ist. Für diesen Termin sind dann die gekauften Karten gültig."

