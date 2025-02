Koalitionsverhandlungen: Späte Einsicht

Spezielles Augenmerk legt Martin Kreutner auf die Bekämpfung der Korruption: Die Koalition müsse sich jedenfalls in einer Präambel zum Regierungsprogramm zu diesem Anliegen bekennen, ebenso das Parlament. Das alles vor dem Hintergrund, dass Österreich im kürzlich veröffentlichten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International auf einem Tiefpunkt angekommen ist. In Österreich gebe es zwar eine offizielle Anti-Korruptionsstrategie, „aber Hand aufs Herz: Wer kennt die?“ Was die nächste Regierung also tun muss: „Einen glaubwürdigen Aktionsplan erstellen, mit einer Berichtspflicht an das Parlament, wo jährlich der Status beraten und glaubwürdige Adaptierungen vorgenommen werden sollten.“

Internationale Studien zeigen, so Kreut­ner, dass in der Bevölkerung die Tole­ranz gegenüber Korruption abgenimmt und sie Maßnahmen der Politik erwartet. „Gleichzeitig hat man aber den Eindruck, dass das auf der hohen politischen Ebene noch nicht angekommen ist. Da versucht man oft immer noch, durchzutauchen. Jüngste Beispiele gibt es etwa in der Wiener Kommunalpolitik.“