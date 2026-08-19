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Kidjo bekommt Stern auf "Walk of Fame"

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Angélique Kidjo mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, RODIN ECKENROTH
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Als erste afrikanische Sängerin überhaupt hat Angélique Kidjo aus Benin einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Los Angeles bekommen. Bei der feierlichen Zeremonie posierte die 66-Jährige am Dienstag in Hollywood vor ihrem Stern für die Fotografen - und fing dann zur Freude aller Anwesenden an zu singen.

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"Wir Afrikaner sind uns oft gar nicht bewusst, was wir der Welt gegeben haben", sagte die Künstlerin. "Ohne uns wäre Musik auf diesem Planeten gar nicht möglich."

Kidjo wurde in Benin geboren und lebt seit Jahren in Frankreich. Sie singt in ihren Muttersprachen Fon und Yoruba sowie in Französisch und Englisch. Bekannt wurde die Sängerin vor allem mit ihren Hits "Agolo" und "We We". In ihrer mehr als 40-jährigen Karriere gewann sie unzählige Preise, darunter fünf Grammys. Das "Time"-Magazin bezeichnete Kidjo einmal als "Afrikas führende Diva".

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