Golden Globes von Gene Hackman versteigert

Laut "People" kamen bei der Auktion bisher über zwei Millionen Dollar (1,73 Millionen Euro) zusammen. Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern, der mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden war. Hackman wurde unter anderem durch Filme wie "French Connection" (1971), "The Conversation" (1974) und "Erbarmungslos" (1992) berühmt. In den frühen 2000er-Jahren zog er sich aus Hollywood zurück.