News Logo
ABO

Doku-Serie über Sean "Diddy" Combs startet bei Netflix

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sean Combs 2018 bei einer Oscar-Party
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, DIA DIPASUPIL
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Doku-Serie von Rapper 50 Cent über den verurteilten Hip-Hop-Star Sean "Diddy" Combs ist ab Dienstag bei Netflix zu sehen. Die vierteilige Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning" (deutsch etwa: "Die Abrechnung") soll die Geschichte eines mächtigen Mannes und seines Imperiums erzählen – sowie die Schattenwelt, die sich direkt darunter verbarg, heißt es in einer Mitteilung. Ehemalige Weggefährten, Freunde aus Kindertagen, Mitarbeiter und Künstler kämen zu Wort.

von

Der Musiker war Anfang Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft hatte Combs vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Rapper 50 Cent, mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, übt scharfe Kritik an Combs. Der Grammy-Preisträger ("In Da Club") will in der Doku-Serie die "verstörenden" Vorwürfe gegen seinen Kollegen beleuchten. Dies sei eine komplexe Geschichte, die Jahrzehnte umfassen würde, weit über die Schlagzeilen hinaus, teilten Regisseurin Alexandria Stapleton und 50 Cent im vergangenen Jahr mit.

Der 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geborene Combs gehörte mit Hits wie "I'll Be Missing You" und "Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Er hatte auf nicht schuldig plädiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
John McVie (2.v.l.) 2019 mit Fleetwood Mac
News
John McVie ist 80: Gerüchte um Fleetwood-Mac-Comeback
Gottschalk und seine Frau Karina wollen mehr reisen
Menschen
Gottschalk will sich nach TV-Abschied zurückziehen
Ayliva erhielt einen YouTube Music Award
Schlagzeilen
Youtube kürt Ayliva zur Künstlerin des Jahres
Der US-Autor sorgt sich um sein Land
News
T.C. Boyle sorgt sich um Spaltung der USA
Was Montserrat Caballé wohl über die Debatte gedacht hätte?
Schlagzeilen
Streit um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Johansson soll die Hauptdarstellerin in der Neuauflage sein
Schlagzeilen
Scarlett Johansson macht bei "Exorzist"-Verfilmung mit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER