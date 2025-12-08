News Logo
Jergović erhält Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Kroatisch-bosnischer Schriftsteller wird in Leipzig gewürdigt
Der kroatisch-bosnische Schriftsteller Miljenko Jergović erhält für seinen Erzählband "Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered" (Suhrkamp) den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2026. Verliehen wird die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 18. März im Gewandhaus zu Leipzig, die Laudatio hält die serbisch-österreichische Schriftstellerin Barbi Marković.

Jergović taste in seinem erzählerischen Werk "mit großer Unbeirrbarkeit die Bruchlinien der Geschichte des Westbalkans ab", heißt es in der Begründung der Jury, der auch die österreichische ORF-Literaturchefin Katja Gasser angehört. "Ob in weit ausgreifenden Familienpanoramen, schrägen Roadmovies oder einem nachdenklichen Vaterporträt, stets bilden Kriegserfahrungen den Kern."

Die Belagerung Sarajevos steht im Mittelpunkt von "Das verrückte Herz", der zugleich einen Selbstkommentar zu seiner frühen Sammlung "Marlboro Sarajevo" darstellt. "Mal drastisch, mal unerbittlich, mal poetisch nimmt der Schriftsteller die Versehrungen der Individuen und die Verheerungen der Gesellschaft in den Blick. Mit seiner Hinwendung zu den unscheinbaren Details und Fragmenten leistet er ästhetischen Widerstand gegen die großen Vereinfachungen und die Gefahren des Nationalismus", lobt die Jury.

Jergović wurde 1966 in Sarajevo geboren und lebt seit 1993 in Zagreb. Er studierte Philosophie und Soziologie, ist Mitbegründer der "Group 99" und arbeitet für die Wochenzeitung "Nedeljna Dalmacija", für die er auch aus dem belagerten Sarajevo berichtete. 1990 wurde er als bester politischer Kolumnist auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens ausgezeichnet. Zu seinen auf Deutsch übersetzten Büchern zählen "Sarajevo Marlboro" (1994 auf deutsch), "Buick Rivera" (2002), "Die unerhörte Geschichte meiner Familie" (2013) und zuletzt "Der rote Jaguar" (im Original 2019 erschienen). 2022 erhielt er den Österreichischen Buchhandelspreis für Toleranz in Denken und Handeln.

(S E R V I C E - https://www.leipziger-buchmesse.de/)

LEIPZIG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/Leipziger Buchmesse/Ivan Posavec

