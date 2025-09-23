News Logo
Iron Maiden, The Cure und Volbeat spielen am Nova Rock

Iron Maiden mit Sänger Bruce Dickinson kommen wieder
©APA, TOBIAS STEINMAURER
Das Programm für das Nova Rock 2026 verspricht einige Highlights. So wurden am Dienstag mit Volbeat, The Cure und Iron Maiden in einer "ersten großen Line-Up-Phase" drei Publikumslieblinge angekündigt. Das Festival findet vom 11. bis 14. Juni in Nickelsdorf (Burgenland) statt. Bekannt waren bereits Gastspiele von Bring Me The Horizon und Offspring.

Zum Auftakt am Donnerstag werden neben Volbeat u.a. Feine Sahne Fischfilet, Bad Omens, Kaleo, Trivium, Bilmuri, Lemo, D'Artagnan, Static-X, Soft Play und Mammoth erwartet. Für den Freitag sind neben The Cure und The Offspring laut Veranstalter Ice Nine Kills, A Perfect Circle, Three Days Grace, Social Distortion, Breaking Benjamin, The Pretty Reckless, The Plot in You, Royal Republic, President, Thrown, Catch Your Breath und Just Mustard dabei.

Am Samstag darf man sich nach dem diesjährigen Auftritt im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf eine Zugabe von Iron Maiden auf den Pannonia Fields freuen. Am dritten Festivaltag sollen noch Sabaton, Alter Bridge, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Sepultura, All Time Low, Kanonenfieber, The Rasmus, Kublai Khan TX und Future Palace das Publikum in Stimmung versetzen. Für den Sonntag sind bisher Bring Me The Horizon (Headliner), Papa Roach, Architects, Hollywood Undead und Malevolence bekannt.

(S E R V I C E - Ab heute sind neben Festivalpässen auch Tageskarten, VIP-Tageskarten und Green Camping Tickets erhältlich; www.novarock.at)

