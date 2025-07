"Ich will alles": Hildegard Knef mit Swag und Talent

Hildegard Knef war der erste deutsche Nachkriegsfilmstar. Der neue Kinofilm "Ich will alles. Hildegard Knef" gibt 103 Minuten Einblick in einiges, was ihr Leben ausmachte. Regisseurin Luzia Schmid erzählt vom Aufwachsen Knefs im Berlin der Kriegszeit, ihren Schauspiel-, Gesangs- und Literaturerfolgen, privatem Glück und Rückschlägen. Ab Freitag im Kino.

von APA