Helge Schneider wird Ehrenbürger von Mülheim

Freut er sich über die Ehrenbürgerschaft? "Klar", sagt Helge Schneider. Eine Rede oder etwas Musikalisches hat er aber nicht vorbereitet. "Ich bin nur da, andere musizieren und jemand spricht. Ich werde ja nur geehrt. Da muss man ja nix machen. Vielleicht gibt's ein Stück Kuchen."

Der vielseitige Unterhaltungskünstler - derzeit auf Tour mit seinem Spaßprogramm "Ellebogen vom Tich" - ist als Clown, Buchautor, Filmautor und auch als Jazzmusiker hoch anerkannt. Sein Studio in der Ruhrgebietsstadt steht rappelvoll mit Instrumenten. Er spielt Klavier, Hammondorgel, Gitarre, Schlagzeug, Cello, Akkordeon, mehrere Blasinstrumente. Unter anderem gab es 2023 den Kunstpreis NRW für ihn als "legendäres Musiktalent".

Mülheim würdigt den 71-Jährigen, weil er sich in außergewöhnlicher Weise um die Stadt verdient gemacht und "mit Kreativität, Leidenschaft und einer engen Verbundenheit zur Stadt" das kulturelle Leben bereichert habe.