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Harry Styles spielte neuen Song zum Todestag von Liam Payne

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Liam Payne (links) und Harry Styles waren Teil der Popgruppe One Direction
©Getty Images North America, APA, JAMIE MCCARTHY
Mit einem bisher unveröffentlichten Song hat Harry Styles mehreren Medienberichten zufolge an seinen verstorbenen "One Direction"-Bandkollegen Liam Payne erinnert. Am zweiten Todestag seines Freundes präsentierte der Popstar das Lied "What Is Enough" bei einem Konzert im Madison Square Garden in New York. Den Song habe er "vor etwa zwei Jahren für meinen Freund" geschrieben, sagte Styles demnach am Freitag.

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Payne, der gemeinsam mit Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik durch die Boyband One Direction berühmt wurde, starb am 16. Oktober 2024. Der 31-Jährige war in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt.

Eine Autopsie wies bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nach. Im Zusammenhang mit Paynes Tod wurde gegen fünf Personen Anklage erhoben. Gegen drei von ihnen wurden die Vorwürfe inzwischen fallengelassen. Zwei Männer müssen sich hingegen vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Payne mit Kokain versorgt zu haben.

Es gebe viele Menschen in seinem Leben, "ohne die ich all das nicht hätte erreichen können", sagte der 32-Jährige dem Publikum, wie auf mehreren Videos des Konzerts zu sehen ist. "Und heute vor zwei Jahren habe ich einen dieser Freunde verloren." "Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon Ähnliches durchgemacht haben", sagte Styles zu seinen Fans. Letztendlich gehe es "einfach darum, aufeinander aufzupassen."

NEW YORK, NY - NOVEMBER 26: Liam Payne and Harry Styles of One Direction perform at Rumsey Playfield on November 26, 2013 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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