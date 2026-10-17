Harry Styles spielte neuen Song zum Todestag von Liam Payne

Payne, der gemeinsam mit Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik durch die Boyband One Direction berühmt wurde, starb am 16. Oktober 2024. Der 31-Jährige war in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt.

Eine Autopsie wies bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nach. Im Zusammenhang mit Paynes Tod wurde gegen fünf Personen Anklage erhoben. Gegen drei von ihnen wurden die Vorwürfe inzwischen fallengelassen. Zwei Männer müssen sich hingegen vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Payne mit Kokain versorgt zu haben.

Es gebe viele Menschen in seinem Leben, "ohne die ich all das nicht hätte erreichen können", sagte der 32-Jährige dem Publikum, wie auf mehreren Videos des Konzerts zu sehen ist. "Und heute vor zwei Jahren habe ich einen dieser Freunde verloren." "Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon Ähnliches durchgemacht haben", sagte Styles zu seinen Fans. Letztendlich gehe es "einfach darum, aufeinander aufzupassen."