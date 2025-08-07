"Harry Potter"-Star Grint spielt in neuem Video Ed Sheerans

Für das Musikvideo zu seiner neuen Single hat sich der britische Popstar Ed Sheeran (34) prominente Verstärkung geholt. Schauspieler Rupert Grint (36), bekannt aus den "Harry Potter"-Filmen, verkörpert in dem Video zu "A Little More" einen obsessiven Fan, der aus dem Gefängnis entlassen wird und plötzlich überall nur noch Ed Sheeran sieht. Die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin Nathalie Emmanuel ist ebenso in dem Clip zu sehen.

von APA