"Harry Potter"-Star Grint spielt in neuem Video Ed Sheerans

Ed Sheeran holte sich für sein neues Video prominente Unterstützung
©AFP, APA, HENRY NICHOLLS
Für das Musikvideo zu seiner neuen Single hat sich der britische Popstar Ed Sheeran (34) prominente Verstärkung geholt. Schauspieler Rupert Grint (36), bekannt aus den "Harry Potter"-Filmen, verkörpert in dem Video zu "A Little More" einen obsessiven Fan, der aus dem Gefängnis entlassen wird und plötzlich überall nur noch Ed Sheeran sieht. Die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin Nathalie Emmanuel ist ebenso in dem Clip zu sehen.

Bereits 2011 wirkte der "Harry Potter"-Star im Video zum Song "Lego House" des für Hits wie "Shape of You" bekannten Sängers mit. Auch damals schlüpfte er in die Rolle des fanatischen Anhängers. Das Video zur neuen Single knüpft an die damalige Geschichte an. Am 12. September veröffentlicht Ed Sheeran sein neues Album mit dem Namen "Play".

