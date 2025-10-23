Bon Jovi geht wieder auf Tournee - 2026 auch in Europa

Er sei den Fans und seinen Band-Kollegen dankbar, dass sie ihm Zeit gegeben hätten, wieder gesund zu werden, schrieb Jon Bon Jovi auf der Band-Webseite - "ich bin bereit und aufgeregt". Der Frontmann hatte sich 2022 einer Stimmband-Operation unterziehen müssen, gefolgt von einer anstrengenden Reha. Während dieser Zeit ging die Band nicht auf Tournee, brachte aber im Sommer 2024 das Album "Forever" mit Songs wie "Legendary", "Kiss The Bride" oder "Walls Of Jericho" heraus. Es ist das 16. Studioalbum der seit über 40 Jahren bestehenden Band.