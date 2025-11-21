Haftbefehl veröffentlicht ersten rein türkischen Track

Darin zeichnet Haftbefehl das Bild einer von Geldgier und Gewalt beherrschten Welt, in der die Jugend vergiftet und die Menschlichkeit verloren scheint – zugleich klingt die Sehnsucht nach Heimat durch. Produziert wurde der Track vom Duo Oddworld (Minthendo und Alexis Troy).

Der Track erscheint rund einen Monat nach der erfolgreichen Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story", die allein in den ersten 13 Tagen laut Netflix 5,9 Millionen Mal abgerufen wurde. Darin wird nicht nur der musikalische Aufstieg des Künstlers gezeigt, sondern auch sein Drogenkonsum – inklusive eines Vorfalls, bei dem er beinahe gestorben wäre. Auf Spotify zählt Haftbefehl inzwischen über fünf Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.