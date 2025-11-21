Haftbefehl veröffentlicht ersten rein türkischen Track

Rapper Haftbefehl meldet sich musikalisch mit einem neuen Solo-Song zurück – und erstmals singt und rappt er dabei ausschließlich auf Türkisch. In seiner Instagram-Story kündigte der 39-jährige Offenbacher, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, den Track mit den Worten an: "Mein erster rein türkischer Song. Heute Nacht ist es soweit." Der Titel des Stücks lautet "Dünya Garip" (zu Deutsch: "Merkwürdige Welt"). In der Nacht auf Freitag wurde der Song veröffentlicht.
Darin zeichnet Haftbefehl das Bild einer von Geldgier und Gewalt beherrschten Welt, in der die Jugend vergiftet und die Menschlichkeit verloren scheint – zugleich klingt die Sehnsucht nach Heimat durch. Produziert wurde der Track vom Duo Oddworld (Minthendo und Alexis Troy).
Der Track erscheint rund einen Monat nach der erfolgreichen Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story", die allein in den ersten 13 Tagen laut Netflix 5,9 Millionen Mal abgerufen wurde. Darin wird nicht nur der musikalische Aufstieg des Künstlers gezeigt, sondern auch sein Drogenkonsum – inklusive eines Vorfalls, bei dem er beinahe gestorben wäre. Auf Spotify zählt Haftbefehl inzwischen über fünf Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.