Eros Ramazzotti feiert 40 Jahre Karriere

Für das Jubiläumsprojekt holte der 62-jährige Ramazzotti zahlreiche nationale und internationale Gastkünstler ins Studio, darunter Andrea Bocelli und Alicia Keys. Besonders die Neuaufnahme seines Hits "L'aurora" mit Keys sorgt bereits für Aufmerksamkeit.

Als Vorbote des Albums war der neue Titel "Il mio giorno preferito" erschienen. Der Song stieg direkt auf Platz eins der italienischen Radio-Airplay-Charts ein. Das Duett "Buona Stella" mit der italienischen Sängerin Elisa wurde bei jüngsten Konzerten erstmals live vorgestellt.

Ramazzotti kündigte eine groß angelegte Welttournee an. Die "Una Storia Importante World Tour" beginnt im Februar 2026 und führt durch rund 30 Länder. Ramazzotti erklärte, das Album sei eine Rückschau auf vier Jahrzehnte Karriere und zugleich ein Neubeginn. Er wolle seine musikalische Geschichte weiterführen.