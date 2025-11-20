News Logo
ABO

Eros Ramazzotti feiert 40 Jahre Karriere

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Eros Ramazzotti steht seit 40 Jahren auf der Bühne
©APA, HERBERT PFARRHOFER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Italo-Popstar Eros Ramazzotti feiert sein 40-jähriges Bühnenjubiläum mit dem neuen Album "Una Storia Importante" ("Eine bedeutende Geschichte"). Es erscheint am Freitag sowohl in italienischer als auch in spanischer Sprache. Enthalten sind 15 Songs - sowohl bisher unveröffentlichte Titel als auch neu arrangierte Versionen früherer Erfolge.

von

Für das Jubiläumsprojekt holte der 62-jährige Ramazzotti zahlreiche nationale und internationale Gastkünstler ins Studio, darunter Andrea Bocelli und Alicia Keys. Besonders die Neuaufnahme seines Hits "L'aurora" mit Keys sorgt bereits für Aufmerksamkeit.

Als Vorbote des Albums war der neue Titel "Il mio giorno preferito" erschienen. Der Song stieg direkt auf Platz eins der italienischen Radio-Airplay-Charts ein. Das Duett "Buona Stella" mit der italienischen Sängerin Elisa wurde bei jüngsten Konzerten erstmals live vorgestellt.

Ramazzotti kündigte eine groß angelegte Welttournee an. Die "Una Storia Importante World Tour" beginnt im Februar 2026 und führt durch rund 30 Länder. Ramazzotti erklärte, das Album sei eine Rückschau auf vier Jahrzehnte Karriere und zugleich ein Neubeginn. Er wolle seine musikalische Geschichte weiterführen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Jackmann und Hudson stellten neuen Film in Berlin vor
News
Hugh Jackman sieht in Musikmixtape "eine Art Verlobungsring"
Lainey Wilson dominierte die Country-Nacht in Nashville
News
Lainey Wilson holt Country-Preis als Entertainer des Jahres
News
Nachlass von Kraftwerk-Mitbegründer in den USA versteigert
Ariana Grande will sich aufs Schauspiel fokussieren
News
Ariana Grande plant neue Karrierephase
Neben Klassikern setzt Helge Schneider bei der neuen Tour auf Jazz
News
Helge Schneider mit neuer Tour "Ellebogen vom Tich"
Renee Zellweger spielte in allen Bridget-Jones-Filmen die Hauptrolle
Schlagzeilen
Bridget Jones erhält eine Statue in London
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER