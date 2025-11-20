Hugh Jackman sieht in Musikmixtape "eine Art Verlobungsring"

"Wenn du jemandem dieses Mixtape gegeben hast, war das wie eine Art Verlobungsring!", erinnert sich der australische Schauspieler ("Deadpool & Wolverine", "The Greatest Showman"). "Wenn ich heute an Playlists denke - die spiele ich nicht einfach jemandem vor. Denn wenn du dir die persönliche Playlist einer Person anhörst, ist das ja wie ein Tagebuch." Der 57-Jährige spielt in dem neuen Steifen zusammen mit Kate Hudson ("Almost Famous - Fast berühmt") ein Paar, das mit Auftritten als Neil-Diamond-Tribute-Band in Liebe und Musik vereint ist - aber auch durch harte Schicksalsschläge gehen muss.

Schwere Zeiten hat offenbar auch Hugh Jackman schon erlebt - und sich von Musik hindurchhelfen lassen: "Für mich ist Musik heilend", sagte Jackman unmittelbar vor der Europapremiere zur dpa. "Ich kann an so viele Momente in meinem Leben zurückdenken, in denen Musik mich durch Dinge hindurchgetragen hat, in denen sie mich aufgefangen hat. Sie hat Teile von mir geprägt. Für mich ist Musik eine der großen Freuden und Verbindungen im Leben."

Für Jackmans Filmpartnerin Kate Hudson (46), die neben der Schauspielerei auch als Sängerin auftritt, ist Musik nicht einfach nur ein nützliches berufliches Werkzeug: "Musik ist die beste Sprache. Die verbindendste, die am wenigsten bedrohliche Sprache. Es klingt total kitschig, aber Musik hat mir mein Leben immer wieder und wieder und wieder gerettet."

Was ihre persönliche Lieblingsmusik angeht, ist Kate Hudson offenbar weniger geheimniskrämerisch als Hugh Jackman. Im gemeinsamen dpa-Interview erzählte sie Jackman von einem Mixtape für romantische Stunden: "Ich hatte im April ein großartiges Make-out-Mixtape. (lacht) Das werde ich mal mit dir teilen!"

Vielleicht lässt Jackman dafür ja auch Kate Hudson mal in seine private Playlist reinhören, denn hundertprozentig geheim ist die dann doch nicht, so Jackman: "Nein, nicht völlig geheim. Aber wenn ich sie spiele, denke ich: Diese Person wird mich wahrscheinlich besser kennen, als wenn wir ein Jahr miteinander verbracht hätten. Und das nur durchs Zuhören. Das ist die Kraft der Musik, weil sie sich mit dem tiefsten Teil von dir verbindet."