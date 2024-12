Nach Haftbefehl: Benko bleibt vorerst auf freiem Fuß

Heinz Peter Hager gilt als wichtigster Mann des gefallenen Immobilienspekulanten in Südtirol. Er war über Jahre hinweg Chef von Signa Italia und ist weiterhin Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Laura Privatstiftung. Diese Stiftung wird von zahlreichen Beobachtern als ein millionenschweres Schattenreich der Benkos betrachtet, das auch nach dem Kollaps der Signa Gruppe weiterhin bestehen soll.

Am Dienstagvormittag kam es zu einer überraschenden Entwicklung: Heinz-Peter Hager wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trient von einem Sonderkommando der Carabinieri und der Finanzpolizei unter Hausarrest gestellt. Die in Italien für die Causa Signa zuständige Oberstaatsanwaltschaft von Trient hat am Dienstag überraschend auch einen Haftbefehl gegen den Österreicher René Benko erlassen, den Mastermind der Signa-Gruppe. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

René Benkos Anwalt Norbert Wess teilt gegenüber der APA in einer ersten Stellungnahme mit: „Es wird kein Europäischer Haftbefehl gegenüber Herrn Benko vollzogen. Herr Benko wird weiterhin - wie bisher - mit allen nationalen wie internationalen Behörden vollumfänglich kooperieren und ist zuversichtlich, dass sich allfällige Vorwürfe ihm gegenüber als inhaltlich unrichtig aufklären lassen.“