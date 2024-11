Geheimprojekt „Tango“: Die vertraulichen Pläne von René Benko mit dem Boss von Hugo Boss

Brisanz besitzt Grieders Mail an den „lieben Rene“ aus mehreren Gründen: Zum einen wollte der Boss-Vorstandsvorsitzende auch seine beiden Vorstandskollegen an der „Fashion Investment Group“ beteiligen. In der Nachricht an Benko schreibt er dazu, er würde sie „gerne minimal in den Deal einschließen, da ja auch für das Resultat und die Verdoppelung vom Aktienkurs bei HB wichtig sind und ich auch im Boot haben möchte. Auch hier können wir wieder diskutieren, ob ich sie mit meinem Teil übernehme oder wir uns die teilen.“

Zum anderen schließt Grieder seine Mail an Benko vom 26. März 2023 mit folgenden Worten: „Wie erwähnt müssen wir schnell umsetzen, da ich am 12. Juni, am Investor Day, die erweiterte Strategie verkünden werde. D.h. statt 4 Mia 5 Mia Umsatz sowie 12% EBIT bis 2025. Dies wird den Aktienkurs extrem hochtreiben, denke ich. Passt dies? Lieber Gruss, Daniel.“ Teile dieser Strategie stellte Hugo-Boss-Chef Grieder schließlich tatsächlich am Investorentag vor.

Viele Fragen

Warum verrät der Vorstandschef eines börsennotierten Konzerns dem Finanzjongleur Benko Monate vorher Teile seiner Strategie? Das ist nur eine der vielen Fragen, die das Geheimprojekt „Tango“ aufwirft. Weitere wären: War der Aufsichtsrat von Hugo Boss über die detaillierten Pläne informiert? Wurden alle aktienrechtlichen Bestimmungen eingehalten? Und welche Konsequenzen ergeben sich aus dem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen den Planungen und Aktienkäufen durch Grieder und seine Ehefrau, die im Februar 2023 Boss-Aktien im Wert von knapp 1,5 Millionen Euro erwarb?

Hugo Boss und Daniel Grieder ließen sämtliche Anfragen seit Mittwoch unbeantwortet. Auch Benkos Anwalt gab keine Stellungnahme ab.