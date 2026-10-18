Freddy Quinn mit erstem Auftritt seit zehn Jahren

Dort standen am Samstagnachmittag hunderte Menschen für Tickets an. Während im Inneren des Zirkuszeltes schon vor Beginn der Show zahlreiche Fans den berühmten Gast um ein Autogramm baten, wunderten sich vor allem Jüngere, wem sie den Menschenauflauf zu verdanken hatten.

Mit abgesetzter St. Pauli-Kappe, Mikrofon in der Hand und kräftiger Stimme sagte der gebürtige Niederösterreicher zu Beginn der Show: "Ich war auf eine Rede gar nicht vorbereitet, aber ich habe so viele nette, freundliche Gesichter gesehen, dass ich nicht umhinkonnte, um zu sagen, ich bin stolz, dass ich heute als Gast und Zuschauer in dieser kleinen Arena von den Trabers mitwirken darf."

"Mitwirken" sei allerdings übertrieben, sonst hätte er selbst ein Seil spannen müssen im Zirkuszelt und dieses als Hochseilartist überqueren müssen, erklärte er. Dies überlasse er in seinem Alter lieber den Artisten des Zirkus. Er betonte: "Den Trabers und allen Artisten, die hier mitwirken, alles Gute und die besten Wünsche." Dann sagte der Gast die erste Zirkusnummer an - eine Ponydressur. Die kleine Rede endete mit den Worten: "In dem Sinne verbleibe ich, ihr/euer Freddy Quinn."

Entdeckt wurde Quinn in der "Washington Bar" auf St. Pauli in Hamburg – der Startpunkt seiner außergewöhnlichen Karriere. In den 50er und 60er Jahren verbuchte der Sänger mit der tiefen Baritonstimme zahlreiche Nummer-1-Hits: "Heimweh", "Die Gitarre und das Meer" oder "Junge, komm bald wieder" wurden zu Klassikern, es folgten zahlreiche Musikfilme. Im vergangenen Jahr hatte er seine Biografie "Wie es wirklich war" veröffentlicht.

Niklas Traber von der Zirkusfamilie Traber sagte zum Besuch der Schlagerlegende: "Das ist ein großer Einsatz und es kostet eine Überwindung, dass er zu uns herzukommt; auch bei so viel Presse und Menschen sich hinzusetzen und das Zelt noch einmal richtig voll zu machen." Quinn habe ein großes Herz für den Zirkus - dank ihm kämen rund 200 bis 300 Menschen nach Leezen. "Wenn nicht mehr."

Der Schlagerstar ist dem Zirkus seit längerem verbunden. Laut Niklas Traber hat er dort das Hochseillaufen gelernt. Er sei auch Taufpate eines Familienmitglieds. Dass dank Quinn wieder zahlreiche Menschen in den Zirkus kämen, sei zudem eine erfreuliche Ausnahme in einem derzeit sonst schwierigen Geschäft.