Ex-Frau von Abba-Star Björn gestorben

© JONATHAN NACKSTRAND, AFP, APA

Abba-Star Björn Ulvaeus (80) trauert um seine Ex-Frau Lena. Die Schwedin starb im Alter von 76 Jahren, wie die Agentin des Sängers, Görel Hanser, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Ich vermisse sie sehr", sagte Björn Ulvaeus der Boulevardzeitung "Expressen" zufolge. Die beiden hatten sich laut schwedischen Medien einst auf einer Silvesterparty der Abba-Mitglieder Benny Andersson und Anni-Frid "Frida" Lyngstad getroffen - und auf den ersten Blick ineinander verliebt.

von APA