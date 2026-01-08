3 Tipps für perfekte Falafel - und ein verblüffender Twist

Jalil Dabit, Kochbuchautor und Mitbetreiber des Berliner Restaurants "Kanaan", das israelische und palästinensische Küche vereint, verrät drei Tipps, auf die es bei der Zubereitung von Falafel aus Kichererbsen ankommt.

Kichererbsen aus der Dose sind zu weich und würden dafür sorgen, dass Falafel auseinander fallen. Stattdessen verwendet Jalil Dabit immer getrocknete Kichererbsen, die er mindestens zwölf Stunden, besser noch über Nacht, einweicht.

Erst die Masse herstellen und zum Schluss ein paar Kräuter vermengen? "Absolut falsch", sagt Dabit. Genau andersherum sei der Weg. Um eine perfekte Textur zu bekommen und aus den Zutaten das meiste Aroma herauszuholen, sollte man bei der Herstellung der Masse immer mit Grün, das heißt den frischen Kräutern, beginnen. Also Petersilie, Koriander, Frühlingszwiebel, Knoblauch oder andere grüne Zutaten nach Rezept wie Paprika hacken und mixen - und dann erst Gewürze und gekochte Kichererbsen hinzufügen.

Klingt vielleicht merkwürdig, aber die Erfahrung dürften schon viele Hobbyköche mit etlichen Gerichten gemacht haben: "Falafel selbst machen sollte man nur, wenn man Lust dazu hat, nicht wenn man muss", sagt Jalil Dabit.

Mit Oz Ben David, dem israelischen Mitbetreiber vom "Kanaan" und Co-Autor des Kochbuchs "Kanaan - Kochen ohne Grenzen" hat sich der palästinensische Jalil Dabit eine Falafel mit einem überraschenden Dreh ausgedacht. Da werden die Falafel nicht frittiert, sondern auf Mini-Tortillas mal nicht als Bällchen, sondern glatt gebacken - und mit Tomaten-Paprika-Salat und einem Klecks Tahini serviert. Und so geht der Twist:

Zutaten für 18 Stück

Für die Falafel

Für den Tomaten-Paprika-Salat

Zum Servieren

Zubereitung