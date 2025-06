Electric Love Festival lockt mit Alan Walker und Bibiza

Erwartet werden 180.000 Besucherinnen und Besucher aus 70 Nationen. Die LED-Fläche der Mainstage ist mit 1.000 Quadratmetern die bisher größte in der Geschichte des Festivals, sie ist so groß wie fünf Tennisplätze. Eine völlig neue, visuelle Inszenierung wird die Shows und die Opening Ceremony zu einem "noch immersiveren Erlebnis" machen, kündigte der Veranstalter an.

Musikalisch deckt das Festival die gesamte Bandbreite der elektronischen Musik ab - von EDM über Drum and Bass, Dubstep, Hip-Hop bis Hard Techno, Hard Dance und mehr. Die Stimmung an den drei Festivaltagen aufheizen werden neben Legenden wie Major Lazer, Steve Aoki, Alan Walker, Timmy Trumpet und Hardwell auch Acts wie Holy Priest, Dom Dolla, Hugel, Marlon Hoffstadt, Ely Oaks, $oho Bani, Amadeus-Awards-Gewinner Bibiza und Bunt., die derzeit viele Fans begeistern.

Eingrooven können sich die Festivalbesucher bereits am Mittwoch bei der Warm-up-Party, für die zwei Bühnen geöffnet sind. Die Opening Ceremony am Donnerstagabend zählt zu den Highlights des Electric Love Festivals. Die von den Salzburgern Dan Lee und RageMode produzierte Show, an der 100 Personen beteiligt sind, sorgt jedes Jahr aufs Neue mit der einen oder anderen Überraschung für Aufsehen. Ein weiteres Highlight folgt am Freitag, wenn der deutsche Schlager-Rapper Tream die Mainstage mit einem exklusiven Frühschoppen Special eröffnet.

Auch abseits der Bühnen gibt es viel zu entdecken. Zeitvertreib bieten auf dem Festivalgelände ein Riesenrad, ein Tattootruck und auch eine Almhütte. Drei Campingplätze stehen bereit. Tagsüber kann man auf einem Beach am Fuschlsee bei Musik, Drinks & Kulinarik relaxen oder sich Bewegung verschaffen mit Aktivitäten wie Beachvolleyball, Beach Games, Stand-up-paddle oder Yoga. Die meisten Ticketkategorien für das Festival sind laut Veranstalter bereits ausverkauft.

(S E R V I C E - Weitere Informationen unter der Website: https://www.electriclove.at , Ticketshop: https://tickets.electriclove.at)