Effie Awards 2025: Das sind die Gewinner

Unter den erfolgreichsten Agenturen des Abends befand sich Demner Merlicek Bergmann (DMB.), die gemeinsam mit Media1 auf acht Auszeichnungen kam, darunter zwei Gold-Effies. Jung von Matt Donau erhielt fünf Preise, davon einmal Gold für „Jede Dritte. Frauengewalt wird sichtbar“, entwickelt gemeinsam mit The Odd, EssenceMediacom und dentsu. Wien Nord Serviceplan erreichte mit Dentsu und Mediaplus ein weiteres Gold sowie je eine Silber- und Bronze-Auszeichnung.

AANDRS konnte sich mit der Kampagne „Vom Villacher Stadtbus zum BUS:SI“ über je einmal Silber und Bronze freuen. Springer & Jacoby erhielt Gold für die Stiftung Kindertraum sowie Bronze für eine Absatzsteigerung im Bereich Commerce & Shopper Marketing. DDB Wien und OMD erzielten zwei Preise für die McDonald’s-Kampagne „MyM Iconic Candle Collection“, darunter Gold in der Kategorie Timely Opportunity. Weitere Bronze-EFFIEs gingen unter anderem an Salić, Kubrik, Studio Sonntag, Violet, adverserve, and-us, Wavemaker, Merlicek & Partner, Mindshare sowie Havas Wien.

Der IAA Audience Award wurde auch 2025 live vor Ort vergeben. Die anwesenden Gäste wählten „Jede Dritte. Frauengewalt wird sichtbar.“ zu ihrem Favoriten unter den Gold-prämierten Kampagnen des Jahres.