Content Marketing im B2B: Warum Klicks nicht alles sind

Mit Spannung erwartet: die Keynote von Carolin Schmitz, Content Marketing Managerin bei Salesforce. Ihre preisgekrönte „Salesblazer“-Kampagne ist ein Musterbeispiel dafür, wie Thought Leadership im B2B funktioniert – mit Bildung, Community und klarer Positionierung. „Wir sprechen unsere Salesblazer ganz gezielt an – aber nicht überall gleich“, so Schmitz. Statt simpler Übersetzung setzt Salesforce auf Transcreation, also die kreative Adaption von Inhalten für regionale Märkte. „Das kostet Zeit und Geld – zahlt sich aber aus.“

Was es dafür braucht? Ein solides, global abgestimmtes Fundament – von Tools über SEO-Frameworks bis hin zu einheitlichen CI-Vorgaben. Denn Content Marketing ist keine Insel. „Synergien zwischen Disziplinen, Ländern und Formaten sind essenziell“, betont Schmitz.