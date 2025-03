Creative Campaignz: Wie Max Waldstein die Zukunft des kreativen Marketings revolutionieren will

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Bedeutung von Kreativität in Marketingkampagnen in den letzten Jahren verändert?

Die Bedeutung von Kreativität in Marketingkampagnen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In einer Zeit der Informationsüberflutung ist es entscheidend geworden, durch kreative Ansätze aufzufallen und echte Verbindungen mit dem Publikum herzustellen.

Gibt es eine Kampagne, die Sie kürzlich auf Ihrer Plattform vorgestellt haben, die Sie persönlich besonders beeindruckt hat? Wenn ja, warum?

Eine der beeindruckendsten Kampagnen ist für mich nach wie vor der „Epic Split“ von Jean-Claude Van Damme zwischen zwei fahrenden Volvo Trucks. Diese Kampagne verkörpert perfekt das Prinzip „Show, don't tell“. Mit dieser atemberaubenden Demonstration wurde die präzise Steuerung der Volvo-Trucks eindrucksvoll in Szene gesetzt, ohne viele Worte zu verlieren.