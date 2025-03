Jahrgang 1990, studierte Business Management am University College London, Filmgeschichte an der I.U.L.M. in Mailand und absolvierte den Master of Fine Arts in Creative Producing an der Columbia University in New York. Sein Filmschaffen wurde u. a. bei der Berlinale und in Cannes mit einer Nominierung zur Palme d‘Or (Kurzfilm) ausgezeichnet. Seit seinem Einstieg bei DMB. 2016 verantwortete er u. a. den Aufbau des Content- Bereichs und gründete die Creative Strategie Beratung „Fly“. Seit 2022 ist er Head of New Business and Development sowie Vorstandsmitglied bei DMB..