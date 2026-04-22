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Dua Lipa heiratet Callum Turner in Palermo

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Hochzeit im September geplant
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Popsängerin Dua Lipa will in Italien heiraten. Wie mehrere italienische Medien berichten, soll die Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner Anfang September in Palermo stattfinden. Als möglicher Termin gilt demnach das Wochenende zwischen dem 5. und 7. September. Als Veranstaltungsort wird unter anderem das prestigeträchtige Hotel Villa Igiea genannt. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht bisher aus.

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Die Beziehung des Paares war Anfang 2024 öffentlich geworden. Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. 2022 bekam sie bereits die albanische Staatsbürgerschaft. Der 30-jährige Brite Turner wurde zuletzt als neuer James Bond gehandelt.

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