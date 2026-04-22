Dua Lipa heiratet Callum Turner in Palermo

Popsängerin Dua Lipa will in Italien heiraten. Wie mehrere italienische Medien berichten, soll die Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner Anfang September in Palermo stattfinden. Als möglicher Termin gilt demnach das Wochenende zwischen dem 5. und 7. September. Als Veranstaltungsort wird unter anderem das prestigeträchtige Hotel Villa Igiea genannt. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht bisher aus.

von APA