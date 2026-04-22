ABO

Knoblauch portionieren und einfrieren: So geht's

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Knoblauch wird eingefroren und kann danach verwendet werden
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Beim Kochen reicht oft schon eine Zehe Knoblauch. Der Rest der Knolle bleibt liegen und trocknet aus oder fängt an zu keimen. Lässt sich Knoblauch besser haltbar machen und gleichzeitig praktisch portionieren? So soll es etwa helfen, Knoblauch zerkleinert einzufrieren und vorab in kleine Portionen aufzuteilen. Hier wurde der Lifehack getestet, um zu schauen ob er hält was er verspricht.

von

So geht's: Den Knoblauch schälen, zerkleinern und in einen Gefrierbeutel füllen. Die Knoblauchmasse mit einem glatten Hilfsmittel gleichmäßig im Beutel verteilen - zum Beispiel mit einem Teigroller oder einer Teigkarte.

Danach mit einem Hilfsmittel - etwa der Teigkarte oder der stumpfen Seite eines Messers - ein Rastermuster in die Masse stechen, um den Knoblauch zu portionieren. Der Beutel wandert danach in den Tiefkühler. Einmal durchgefroren, lässt sich der Knoblauch in die vorportionierten Würfel brechen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die einzelnen Portionen lassen sich jederzeit problemlos entnehmen und direkt weiterverarbeiten. Praktisch für alle, die regelmäßig kleine Mengen Knoblauch verwenden. Tiefgefroren hält sich Knoblauch im Gefrierschrank in der Regel bis zu einem Jahr.

Tipp: Das Prinzip lässt sich auch mit Kräutern oder Ingwer anwenden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Ashwagandha-Präparate versprechen zahlreiche Vorteile
Gesundheit
Ashwagandha: Nicht von Werbeversprechen blenden lassen
Der Bikepark Zugspitze bietet drei Trails an
Reisen & Freizeit
Neuer Bikepark öffnet nahe der Zugspitze
Adipositas muss laut Forschern "neu gedacht werden"
Technik
Adipositas spielt sich im Gehirn ab
Progressive Muskelentspannung lenkt von der Flugangst ab
Gesundheit
Was hinter Flugangst steckt und wie man sie bewältigt
US-Rapper Eminem
News
Eminem feiert 18-jähriges Jubiläum bei Anonymen Alkoholikern
Japanische Korokke werden in eine süß-würzige Tonkatsusoße gedippt
Gesundheit
Streetfood für zu Hause: So gelingen japanische Kroketten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER