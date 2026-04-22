Neues Weltraumteleskop der NASA soll Universum-Atlas erstellen

Die zwölf Meter große Konstruktion mit ihren riesigen Solarpaneelen wird nun nach Florida gebracht, um frühestens im September mit einer SpaceX-Rakete ins zu All starten. Benannt ist das Teleskop nach der früheren Chefastronomin der NASA, Nancy Grace Roman. Sie war maßgeblich an der Entwicklung des legendären Weltraumteleskops Hubble beteiligt, das seit 36 Jahren um die Erde kreist, und wird deshalb auch Hubbles Mutter genannt. Roman, dessen Bau mehr als vier Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) kostete und über zehn Jahre dauerte, soll 1,5 Millionen Kilometer der Erde entfernt im All ausgesetzt werden und einen hundert Mal größeren Himmelsausschnitt beobachten als das Hubble-Teleskop.

Das Roman-Teleskop werde täglich elf Terabyte Daten zur Erde senden, sagte der Systemingenieur Mark Melton vom Goddard Space Flight Center. Das seien allein im ersten Jahr mehr Daten als in Hubbles gesamter Betriebszeit. "Roman wird zehntausende neuer Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdecken. Es wird Milliarden Galaxien, tausende Supernovas und zig Milliarden Sterne sichtbar machen", sagte die Leiterin der Abteilung für die Wissenschaftsmissionen der NASA, Nicky Fox.

Roman soll aber auch die großen Rätsel unseres Universums erforschen: die unsichtbare Dunkle Materie und die noch rätselhaftere Dunkle Energie. Dazu soll es mit seiner Infrarot-Kamera Licht von Himmelskörpern einfangen, das vor Milliarden von Jahren ausgesendet wurde, und so weit in die kosmische Vergangenheit zurückblicken.