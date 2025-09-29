News Logo
Dolly Parton verschiebt Shows in Las Vegas

Country-Ikone Dolly Parton hat Gesundheitsprobleme
Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen. "Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche", schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, so die 79-Jährige. Die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") betonte: "Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt." Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, "damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin".

